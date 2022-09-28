Москва, 28 сентября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Акция протеста против политики киевских властей проходит на территории Запорожской области, подконтрольной Киеву. Люди перекрыли шоссе, сообщил 28 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Nathan Keirn Протест

Киевский режим препятствовал выезду жителей в освобождённую часть Запорожской области для участия в референдуме о воссоединении с Россией. Людей по-прежнему не выпускают под предлогом согласований и проверок.

«Люди вынуждены неделями, а то и месяцами ждать возможности выехать», — написал Рогов в своём телеграм-канале.

В знак протеста против действий режима В. Зеленского запорожцы перекрыли Ореховскую трассу, сообщил он.

Читайте также: Власти Запорожья призвали изменить статус спецоперации в регионе