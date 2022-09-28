Мелитополь, Бывш. УССР, 28 сентября 2022, 11:27 — REGNUM После воссоединения Запорожской области с Россией статус военной спецоперации следует изменить на контртеррористический. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил 28 сентября.
По его словам, изменение статуса операции позволит быстро и эффективно навести порядок на освобождённых территориях.
«Статус спецоперации в Запорожской области должен быть изменен на контртеррористический», — сказал Рогов РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, более 93,11% избирателей в Запорожской области высказались на референдуме за воссоединение с Россией. Таковы итоги обработки 100% бюллетеней.
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