Москва, 28 сентября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Сегодня, 28 сентября, президент России Владимира Путина поприветствовал участников глобального финансового форума ECUMENE 2022, который открылся в Москве, сообщается на сайте Кремля.

Курс в экономике

Президент отметил, что форум является авторитетной площадкой для обсуждения ключевых проблем долгосрочного развития мировой экономики, гармонизации и совершенствования финансовой повестки.

«Глобальные вызовы требуют совместных и выверенных решений, позволяющих сохранить нашу планету для будущих поколений, сделать мир безопасным и комфортным для людей», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в России успешно стабилизирован валютный и финансовый рынок. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин.

Читайте подробнее: Россия справляется с финансово-экономической агрессией Запада — Путин