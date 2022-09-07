Владивосток, , 10:30 — REGNUM В России успешно стабилизирован валютный и финансовый рынок. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Россия справляется с экономической, финансовой и технологической агрессией Запада», — заявил Путин.

«Стабилизирован валютный и финансовый рынок России, снижается инфляция, уровень безработицы находится на историческом минимуме — меньше 4%», — указал он.

При этом, по его словам, оценки и прогнозы экономической динамики в том числе со стороны предпринимателей, сейчас гораздо более оптимистичны, чем в начале весны.