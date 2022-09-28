Донецк, , 10:36 — REGNUM В следующих регионах, которые будут выходить из-под власти Киева, организовывать и проводить референдумы будет легче, отметил 28 сентября в своем телеграм-канале военкор Роман Сапоньков.

Референдум в Херсонской области по вопросу воссоединения с Россией Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Механизм обкатали, колею пробили. В Николаевской, Одесской, Днепропетровской областях будет легче», — написал он.

27 сентября завершилось голосование на референдуме о возвращении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. От 87% (Херсонская область) до 99% (Донецкая республика) проголосовали «за».

Постпред России в Совбезе ООН Василий Небензя, комментируя итоги референдумов, заявил, что четыре бывших региона уже отвернулись от Киева, и если киевские власти не осознают своих ошибок, «процесс пойдет дальше».