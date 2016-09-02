В Донецкой и Луганской Народных Республиках, на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей 23 сентября начинаются референдумы о вхождении в состав России. Голосование продлится пять дней — до 27 сентября включительно.

Вопрос о проведении референдума инициировали Общественные палаты ДНР и ЛНР, которые обратились с этим требованием к главам республик. Во вторник, 20 сентября, были назначены даты, парламенты единогласно приняли законы о референдумах, а центризбиркомы утвердили порядок проведения голосования. Затем к требованию организовать подобное голосование присоединились жители Запорожской и Херсонской областей.

21 сентября президент России Владимир Путин в своём телеобращении заявил, что Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей об их будущем, которое они примут на референдумах. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам», — сказал Путин.

Все подробности голосования на референдумах — в трансляции ИА REGNUM.