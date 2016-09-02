23 Сентября
8:19
Володин призвал не бояться и сделать свободный выбор на референдумах
8:18
В ЛНР началось голосование на референдуме о воссоединении с Россией
Голосование на референдуме о воссоединении с Россией началось в Луганской Народной Республике (ЛНР) в 08:00 (совпадает с мск). Об этом 23 сентября сообщили в ЦИК ЛНР.
8:16
Жителям ДНР и ЛНР предстоит ответить на вопрос, поддерживают ли они «вхождение республики в состав России на правах субъекта РФ».
В Запорожской и Херсонской областях вопрос в бюллетене звучит следующим образом: «Вы за выход области из состава Украины, образование областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?»