23 Сентября
 
8:19

Володин призвал не бояться и сделать свободный выбор на референдумах

Спикер Госдумы Вячеслав Володинпризвал соотечественников из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей сделать свободно свой выбор и ничего не бояться.

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Duma.gov.ru

8:18

В ЛНР началось голосование на референдуме о воссоединении с Россией

Голосование на референдуме о воссоединении с Россией началось в Луганской Народной Республике (ЛНР) в 08:00 (совпадает с мск). Об этом 23 сентября сообщили в ЦИК ЛНР.

8:16

Жителям ДНР и ЛНР предстоит ответить на вопрос, поддерживают ли они «вхождение республики в состав России на правах субъекта РФ».

В Запорожской и Херсонской областях вопрос в бюллетене звучит следующим образом: «Вы за выход области из состава Украины, образование областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?»