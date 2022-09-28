Москва, , 09:45 — REGNUM В Госдуме считают логичным появление в правительстве должности вице-премьера — полномочного представителя президента нового федерального округа, куда вошли бы ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Андрей Гурулёв Камчатский край официальный сайт

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«Нам необходим отдельный федеральный округ в Донбассе, Луганске, да на всех освобожденных территориях Украины. Также я вижу логичным здесь введение должности в правительстве РФ, аналогичной с должностью Юрия Трутнева в Дальневосточном федеральном округе — вице-премьера правительства РФ и полномочного представителя президента в одном лице», — цитирует ТАСС члена комитета Госдумы по обороне Андрея Гурулёва («Единая Россия»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам состоявшихся референдумов могут войти в состав России.

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