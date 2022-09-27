Импульс к росту котировок нефти дал надвигающийся ураган
Москва, 27 сентября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Сегодня, 27 сентября, по состоянию на 14:30 мск декабрьский фьюче6рс на нефть марки Brent дорожает на 1,29%, до $83,90 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Richard Masoner / Cyclelicious
Добыча нефти
«Импульс к росту котировок сегодня исходит от рисков, связанных с надвигающимся ураганом в Мексиканском заливе.
Из-за этого компании BP и Chevron приостанавливают добычу черного золота в данном регионе.
А уже 5 октября состоится заседание ОПЕК+, на котором с высокой долей вероятности может быть принято решение о сокращении объемов добычи нефти.
Это поддержит котировки черного золота в ближайшую неделю», — считает эксперт.
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