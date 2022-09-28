Брюссель, , 03:03 — REGNUM Глава Евросовета Шарль Мишель заявил об отказе Евросоюза признать результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о воссоединении с Россией. Об этом 28 сентября он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Шарль Мишель Иван Шилов © ИА REGNUM

Шарль Мишель «Фиктивный референдум. Фиктивные результаты. Мы не признаём ни того, ни другого».

По итогам подсчётов 100% голосов, в Донецкой Народной Республике воссоединение с Россией поддержали 99,23% проголосовавших при явке 97,51%, в Луганской Народной Республике — 98,42% (явка 94,15%), в Запорожской области — 93,11% (явка 85%), в Херсонской области — 87,05% (явка 78,86%).

Как сообщало ИА REGNUM, США намерены в ближайшие дни вынести на голосование в Совете Безопасности ООН проект резолюции по референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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