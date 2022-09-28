Луганск, , 00:26 — REGNUM Телевышка в городе Луганске, столице Луганской Народной Республики (ЛНР), в последний день референдума о воссоединении с Россией, была подсвечена в цвета российского флага. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба общественной палаты ЛНР в своём телеграм-канале.

Вечерний Луганск Александр Погожев © ИА REGNUM

На видеозаписи, опубликованной общественной палатой ЛНР, можно увидеть телевышку, подсвеченную красным, синим и белым огнями, в цвет флага России. Поверх огней движется надпись: «Россия в сердце!»

Напомним, в Донбассе и на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей сегодня завершился референдум о воссоединении с Россией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ЛНР по результатам обработки 100% бюллетеней, за воссоединение с Россией проголосовали 98,42% граждан Республики.

Читайте ранее в этом сюжете: На референдуме в ЛНР 98,42% голосов отдано за воссоединение с Россией