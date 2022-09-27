Вашингтон, 27 сентября, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Министерство обороны США создало новое управление арктической стратегии и глобальной устойчивости для защиты интересов в регионе. Должность заместителя помощника министра обороны по вопросам Арктики и глобальной устойчивости заняла Айрис Фергюсон. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Назначение на должность Айрис Фергюсон, по сообщению пресс-службы, свидетельствует о важности, которую лидеры США придают региону. Важность региона будет только расти по мере усиления последствий изменения климата.

По словам Фергюсон, большая часть военной инфраструктуры США в Арктике построена на фундаментах из вечной мерзлоты, которые тают.

«Также существует береговая эрозия, которая может повлиять на наши радиолокационные станции», — добавила Фергюсон.

«Мы наблюдаем усиление геополитической активности России, а также Китая в регионе <…> Они [Россия] реконструировали многие свои аэродромы и обновили большую часть своей оборонной архитектуры по всему арктическому региону», — подчеркнула она.

Также она добавила, что Китай — другой стратегический конкурент Соединённых Штатов — находится в тысячах миль от Арктики. Тем не менее китайские лидеры «пытаются внедриться в Арктику». По её словам, Пекин пытается приспособить международные нормы и структуры управления в свою пользу.

«Мы очень внимательно относимся к их деятельности и хотим обеспечить защиту наших интересов в регионе», — рассказала об отношении США к Китаю Айрис Фергюсон.

«Важно иметь такое управление сейчас, чтобы попытаться заложить основу для того, как мы можем наилучшим образом подготовиться и знать, какими могут быть проблемы будущего <…> Возможно, сейчас конфликта нет — и, надеюсь, никогда не будет, но мы должны быть готовы действовать», — заключила Фергюсон.

Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин на полях экологического форума «Экосистема. Заповедный край» в Камчатском крае заявил о том, что Россия в Арктику возвращается и с экономической точки зрения, и с точки зрения обеспечения обороноспособности страны.

Как сообщало ИА REGNUM, короткий период восстановления отношений между Москвой и США подошел к концу. Специальная военная операция и глобальное потепление могут превратить Аляску в форпост Соединённых Штатов для борьбы с Москвой в Арктике. Американский штат вновь подвергается милитаризации.

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