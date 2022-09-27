Москва, 27 сентября, 2022, 17:20 — ИА Регнум. В Совфеде не видят необходимости в искусственном ускорении процедур по воссоединению России и освобожденных территорий бывшей УССР.

Council. gov. ru Андрей Клишас

Следите за развитием событий в трансляции: «Референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях б. УССР — все новости»

«Мы уважаем волю людей и готовы будем приступить к нашей работе, как только получим итоги голосования, но необходимости во внеочередном заседании Совфеда, а тем более в каком-то искусственном ускорении конституционного порядка принятия в состав России новых субъектов нет», — отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Совфеда Валентина Матвиенко не видит необходимости в дополнительном заседании, очередное заседание верхней палаты парламента пройдет 4 октября.