Москва, , 16:41 — REGNUM Завтра, 28 сентября, состоится заседание Совета Думы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Александр Жуков Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Завтра состоится Совет Думы», — сказал Жуков, закрывая пленарное заседание Госдумы.

Совет Думы определяет повестку пленарных заседаний палаты.

Как ожидается, скоро будут известны итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях.

Вместе с тем в Совфеде сообщили, что очередное заседание состоится 4 октября.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин может выступить перед палатами Федерального собрания 30 сентября.

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