Комитет Госдумы и Минобороны готовы вручную дообеспечивать мобилизованных
Москва, 27 сентября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Минобороны просчитало потребности обеспечения подлежащих частичной мобилизации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).
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«У нас все вопросы, которые касаются обеспечения военнослужащих всеми видами довольствия, урегулированы и не вызвали сомнения до сегодняшнего дня. Что касается обеспеченности людей, которые призываются в рамках мобилизации, то их цифра просчитана и так же просчитаны все возможности Минобороны по их обеспечению», — сказал Картаполов.
«В случае, если вскрываются какие бы то ни было отдельные случаи нарушения или недообеспечения, мы готовы в рабочем порядке вместе с Министерством обороны разбираться и принимать меры», — добавил глава комитета Госдумы.
Вместе с тем в Госдуме обеспокоены проблемами с обеспечением вещевым довольствием и аптечками мобилизованных. Депутаты Госдумы Михаил Делягин и Олег Нилов выступили с протокольным поручением комитету Госдумы по обороне запросить у Минобороны информацию о нормативах обеспечения вещевым довольствием и медикаментами, и как эти нормативы соотносятся с реальными потребностями войск сегодня.
Протокольное поручение парламентариев было отклонено.