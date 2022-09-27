Москва, , 16:00 — REGNUM Совфед не планирует внеочередного заседания на фоне референдумов в Донбассе, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по госстроительству Андрей Клишас.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

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«Совфед работает по утвержденному Советом Палаты графику осенней сессии. Следующее заседание 4 октября», — цитирует Клишаса РИА Новости.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдуме и Совфеду предстоит по итогам референдумов принять решения о принятии ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областей в состав России. В случае достижения политического согласия разрабатываются проекты международных договоров о принятии в РФ иностранных государств (частей иностранного государства) и образовании в её составе новых субъектов.

После подписания международных договоров президент РФ обращается в Конституционный суд РФ с запросом о проверке соответствия Конституции РФ соответствующих международных договоров. И в случае положительного решения КС международные договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совфеде.

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