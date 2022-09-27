Москва, , 15:44 — REGNUM Гражданам России нужно дать возможность помогать освобождаемым регионам не только на поле боя, но и в рамках альтернативной службы, отметил 27 сентября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя инициативу первого замглавы фракции СРЗП в Госдуме Олега Нилова.

Восстановление Мариуполя Богдан Борман © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Для защиты нашей Родины»: частичная мобилизация в России — все новости»

Как сообщалось ранее, Нилов предложил ввести налог для не служивших в армии и для не подпадающих под мобилизацию. «Их миллионы и миллионы, белобилетников с разной подноготной», — заявил депутат.

«Думаю, что критерии, по которым мог бы работать такой закон о дополнительном налогообложении для не подпадающих под мобилизацию граждан (именно работать, а не быть принятым с популистскими целями), сформулировать будет весьма и весьма сложно.

Я бы предложил депутатам другое: срочно внести поправки в закон об альтернативной гражданской службе, которые позволили бы определить на неё ту часть условных «уклонистов», которые не проходили срочной службы, не имели военных кафедр в институтах, ничего военного делать не умеют, но и не являются антипатриотами, готовы поехать в Донбасс, на Херсонщину и в Запорожье в качестве санитаров, строительных рабочих, электриков, коммунальщиков, дорожников и так далее.