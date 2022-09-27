Москва, 27 сентября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Гражданам России нужно дать возможность помогать освобождаемым регионам не только на поле боя, но и в рамках альтернативной службы, отметил 27 сентября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя инициативу первого замглавы фракции СРЗП в Госдуме Олега Нилова.

Богдан Борман ИА REGNUM Восстановление Мариуполя

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Как сообщалось ранее, Нилов предложил ввести налог для не служивших в армии и для не подпадающих под мобилизацию. «Их миллионы и миллионы, белобилетников с разной подноготной», — заявил депутат.

«Думаю, что критерии, по которым мог бы работать такой закон о дополнительном налогообложении для не подпадающих под мобилизацию граждан (именно работать, а не быть принятым с популистскими целями), сформулировать будет весьма и весьма сложно.

Я бы предложил депутатам другое: срочно внести поправки в закон об альтернативной гражданской службе, которые позволили бы определить на неё ту часть условных «уклонистов», которые не проходили срочной службы, не имели военных кафедр в институтах, ничего военного делать не умеют, но и не являются антипатриотами, готовы поехать в Донбасс, на Херсонщину и в Запорожье в качестве санитаров, строительных рабочих, электриков, коммунальщиков, дорожников и так далее.

Там море такой работы! Хороший электрик в Мариуполе принесёт, как мне думается, больше пользы общему делу, чем плохой солдат на ближайшей линии фронта. Да, сейчас важна прежде всего военная победа, но дело восстановления освобождённых территорий, их скорейшего возвращения к нормальной жизни — это тоже важнейшая часть будущей общей победы!» — отметил Михаил Демурин.