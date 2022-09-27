Нужен закон для прохождения альтернативной службы в Донбассе — эксперт
Москва, 27 сентября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Гражданам России нужно дать возможность помогать освобождаемым регионам не только на поле боя, но и в рамках альтернативной службы, отметил 27 сентября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя инициативу первого замглавы фракции СРЗП в Госдуме Олега Нилова.
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Как сообщалось ранее, Нилов предложил ввести налог для не служивших в армии и для не подпадающих под мобилизацию. «Их миллионы и миллионы, белобилетников с разной подноготной», — заявил депутат.
«Думаю, что критерии, по которым мог бы работать такой закон о дополнительном налогообложении для не подпадающих под мобилизацию граждан (именно работать, а не быть принятым с популистскими целями), сформулировать будет весьма и весьма сложно.