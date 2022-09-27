Москва, 27 сентября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Киевские силы лишились наземной станции управления комплексом беспилотников «Байрактар». Об этом сообщает Минобороны России 27 сентября в ежедневной сводке о ходе спецоперации в б. УССР.

Василий Иванов ИА REGNUM БПЛА Bayraktar TB2, Турция

Российские войска, уточнили в ведомстве, уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районах населённых пунктов Моначиновка и Купянск Харьковской области, а также у железнодорожной станции Брусин в ДНР.

«В районе населённого пункта Лозоватка Днепропетровской области уничтожена наземная станция управления комплекса беспилотных летательных аппаратов «Байрактар», — говорится в сообщении.

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