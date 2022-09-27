Москва, 27 сентября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли высокоточные удары по пункту временной дислокации 59-й мотопехотной бригады ВСУ в промышленной зоне Николаева, в результате чего было уничтожено до 50 киевских боевиков и пять единиц военной техники. Об этом 27 сентября говорится в сводке Минобороны России.

Mil.ru Удар по боевикам

«Высокоточным оружием ВКС России в промышленной зоне города Николаев поражён пункт временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожено до 50-ти [киевских] военнослужащих и пять единиц военной техники», — говорится в сообщении.

Также указывается, что при массированном огневом ударе по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады киевских нацистов в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики было уничтожено свыше 150-ти бандеровцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка.