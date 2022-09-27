Уфа, , 10:20 — REGNUM Мобилизованных жителей Уфы торжественно отправили на службу. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Частичная мобилизация в Таре Омской области Оmskportal.ru

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Сообщается, что глава региона Радий Хабиров принял участие в митинге по случаю отправки на службу мобилизованных жителей Октябрьского и Советского районов Уфы.

Глава республики пожелал воинам успешно выполнить поставленные задачи и вернуться домой к родным и близким.

«Сегодня мы пришли сюда с двумя словами в душе. Первое слово — уважение. Вы — настоящие мужчины. Время рождает тех людей, которые нужны в этот период. И сейчас нужны именно вы. Второе слово — благодарность. За то, что вы защищаете нас и нашу страну», — приводит пресс-служба его слова.

Он также сообщил, что главной задачей руководства региона сейчас является поддержка военнослужащих и их семей.

«Я как глава Башкирии твёрдо обещаю вам, что мы всё сделаем для этого. У нас есть силы и ресурсы, чтобы вы спокойно выполняли свой долг. И, конечно, мы с надеждой смотрим на вас. Ждём, что вы выполните свой ратный долг и плечом к плечу, поддерживая друг друга, живыми вернётесь домой», — заявил Хабиров.

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