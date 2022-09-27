В Башкирии на службу торжественно проводили мобилизованных артистов
Уфа, 27 сентября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. 12 сотрудников Сибайского концертно-театрального объединения проводили на службу в рамках частичной мобилизации в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба этого объединения.
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Сообщается, что у здания военного комиссариата г. Сибай и Хайбуллинского района состоялись торжественные проводы призванных в рамках частичной мобилизации.
«Из Сибайского концертно-театрального объединения проводили 12 защитников Отечества. Желаем нашим дорогим ребятам вернуться живыми и здоровыми!!! Возвращайтесь с Победой, с честью выполнив свой долг!» — сообщает пресс-служба.
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