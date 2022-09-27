Пекин, , 08:53 — REGNUM Повышение Федеральной резервной системой США ключевой ставки до 4,5% может привести к глобальному экономическому землетрясению, сообщает китайское издание Global Times.

ФРС США, Вашингтон AgnosticPreachersKid

«Повышая ставку до 4,5% или даже выше за короткий период, ФРС не только ослабит собственную экономику США и нанесёт ущерб огромному числу американских компаний и домохозяйств», — пишет издание.

Отмечается, что это вызовет также шоковые волны в других крупнейших мировых экономиках, вызвав «всемирное экономическое землетрясение».

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная резервная система США по итогам заседания 21 сентября повысила базовую процентную ставку на 0,75 процентного пункта — до 3–3,25% годовых.

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