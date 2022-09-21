Вашингтон, , 21:33 — REGNUM Федеральная резервная система США по итогам заседания 21 сентября повысила базовую процентную ставку на 0,75 процентного пункта — до 3–3,75% годовых, сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.

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ФРС повышает ключевую ставку уже пятый раз подряд, что совпало с прогнозами большинства аналитиков. При этом показатель уже в третий раз повышен сразу на 75 базисных пунктов. В настоящее время ставка находится на максимальном уровне с 2008 года.

В распространённом комментарии регулятора отмечается, что решение о повышении ставки принято для поддержания целей ФРС по достижению максимальной занятости на рынке труда и возвращению инфляции к целевому уровню в 2% в долгосрочной перспективе.

Сообщается, что для выполнения этих задач комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) считает уместным дальнейшее повышения ключевой ставки.