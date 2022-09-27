Москва, 27 сентября, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин наградил двух дальневосточников госнаградами за большие заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу, сообщается на портале правовой информации.

Пресс-служба Кремля Президент РФ Владимир Путин

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Орденом Дружбы награждён директор Школы биомедицины ДВФУ Юрий Хотимченко.

Почётное звание «Заслуженный художник Российской Федерации» получил член Уссурийской городской организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Иван Никитчик.

Хотимченко и Никитчик работают в Приморье, но оба родились и выросли в Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин удостоил медицинских работников Башкирии государственными наградами.