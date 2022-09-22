Уфа, , 15:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин удостоил медицинских работников Башкирии государственными наградами. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что несколько врачей больниц Башкирии награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Среди них, врач республиканкой станции скорой медпомощи и центр медицины катастроф Рамиля Гафарова, врач центральной городской больницы Сибая Нурия Гайсина, врач Белебеевской центральной районной больницы Ришат Низаев, врач городской больницы Нефтекамска Раифа Нигаматьянова, врач ГКБ №13 г. Уфа Татьяна Пугачева, заведующий отделением республиканской клинической инфекционной больницы Борис Хейфец, заведующий отделением детской больницы Стерлитамака Григорий Саарян, главный врач республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров.

Сообщается, что некоторые медики из Башкирии были награждены медалью Луки Крымского.

Отмечается, что кроме этого, орденом Почета награждена заведующая кафедрой института дополнительного профессионального образования Башкирского государственного медицинского университета Лилия Новикова.