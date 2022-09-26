Москва, 26 сентября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Попыткой экономической диверсии назвал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов планы Минфина направить в 2023 году почти триллион рублей на закупки валюты в рамках бюджетного правила для ослабления курса национальной валюты, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Мы и прежде жестко критиковали эту порочную практику, когда сверхплановая прибыль бюджета от экспорта энергоносителей, вместо того чтобы работать на Россию, шла на поддержку экономик других стран. Теперь вместо долларов и евро Минфин намерен закупать валюту дружественных государств. Да не нужны им такие подарки, нам самим деньги нужны позарез!» — заявил Миронов.

Кажется, это очевидно для всех, кроме руководства финансово-экономического блока, отметил парламентарий.

Миронов назвал откровенной демагогией доводы министра финансов Антона Силуанова о том, что укрепление российской валюты на 1 рубль обходится бюджету в 130−200 млрд рублей.

«В проекте бюджета на будущий год указан курс 68,3 рубля за доллар, то есть почти на 10 рублей больше, чем сейчас. Почему бы Минфину бюджет верстать, исходя не из своих хотелок, а из реального положения дел, тогда ничего не придется терять», — предложил парламентарий.

При этом он обратил внимание на стабильность российского рубля в условиях осложнения геополитической обстановки.

«В другой стране известие о частичной мобилизации могло бы вызвать обвал национальной валюты, однако рубль продемонстрировал завидную устойчивость. Это еще раз доказывает, что его укрепление объективно отражает ситуацию в экономике, а попытки его ослабить — вредная и бесперспективная затея», — привел аргумент Миронов.

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