Москва, , 09:18 — REGNUM Министерство финансов России намерено ослабить нагрузку на сталелитейный сектор, но при этом увеличить нагрузку на угольный сектор, пишет 26 сентября «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Ставки для угля подрастут на 380 руб. за тонну. Помимо введения экспортных пошлин вырастет и НДПИ на уголь, что позволит собрать с отрасли в бюджет дополнительно 30 млрд рублей в год.

Отмечается, что рентные налоги на горно-металлургический комплекс, в том числе НДПИ, экспортные пошлины на уголь и удобрения, а также акциз на сталь, составят 270 млрд руб. в 2022 году, 217 млрд руб. в 2023 году, 226 млрд руб. в 2024 году и 232,2 млрд руб. в 2025 году.

ИА REGNUM ранее сообщало, Россия нашла покупателей на уголь, от которого отказались страны ЕС, на Востоке.

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