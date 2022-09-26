Уфа, , 16:52 — REGNUM Моральный дух высокий у бойцов башкирского добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова, которые сейчас находятся на передовой. Об этом написал один из бойцов батальона главе Башкирии Радию Хабирову посредством телеграм-канала.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

21 сентября Хабиров опубликовал сообщение, которое он получил он одного из добровольцев батальона имени Шаймуратова. «Весточка от наших. Работайте, братья!» — сообщил Хабиров.

«Больше трех недель «Шаймуратовцы» на передовой, круглосуточное дежурство на позициях, окопная жизнь, нескончаемые обстрелы врага и вера в нашу победу», — написал боец, отметив, что на позициях каждого подразделения обустройство быта разное.

«В целом все нормально, бойцы всем первоочередным обеспечены. Моральный дух личного состава высокий, взаимоотношения в условиях боевых действий крепчают, старшие присматривают за младшими, а командиры за всеми нами и еще успевают в миллион других дел», — пишет доброволец.

Он сообщил, что батальон сейчас находится на передовой в Херсонской области.

«Бойцы передают всем привет, благодарны за поддержку и веру в нас и в нашу победу», — в заключении написал воин.

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