Учалы, Башкирия, 26 сентября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Из города Учалы в республике Башкортостан мобилизованных заберут на подготовительные сборы 28 сентября. В военкомат выстроилась большая очередь, мужчины не падают духом. Рядом стоят и ждут вместе с ними жёны, матери, близкие и родные, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александра Майер ИА REGNUM У военкомата в городе Учалы, Башкортостан.

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25-летний Юрий Шевцов готовится мобилизоваться 28 сентября. Он готов исполнить свой долг ради мира.

«Ни жены, ни детей у меня нет, но есть мама и сестрёнка, они плачут, очень переживают. Больно за родных, но страха нет. Мне нечего терять. Я хочу мира, Родина зовёт, и я готов внести свой вклад в этот мир любой ценой. Не только я иду с таким настроем, но и многие тут, они меня поймут. Главное, чтобы скорее кончилась война, чтобы воцарился мир и победила правда», — уверен Юрий Шевцов.

Ему кажется странной мысль, что можно просто уехать из страны.

«Если я дезертирую, то просто лишусь Родины, меня потом обратно не пустят. Мой дом — в России, в селе Вознесенка. Конечно, можно убежать, но вернуться обратно будет сложно. Как я потом посмотрю своей матери в глаза? Она меня воспитала, на ноги поставила», — добавил резервист.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае в военкоматы вместе с теми, кто уже получил повестки на военные сборы, приходит и много добровольцев.