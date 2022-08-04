Уфа, 4 августа, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В батальон Башкирского мотострелкового батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова зачислены уроженцы республики, многие из которых участвовали в реальных боевых действиях, прошли «горячие точки». Об этом сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в своем телеграм-канале.

Министерство обороны России ВС России во время спецоперации на Украине

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация Z — все новости о денацификации и демилитаризации Украины»

«Всегда был уверен и считаю по сей день, что защищать Родину могут только люди с по-настоящему сильным, крепким, волевым характером. И бойцы Башкирского мотострелкового батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова, к которым мы вместе с главой БашкирииРадием Хабировым сегодня ездили с рабочим визитом, еще раз убедили меня в этом», — сообщил он.

Назаров отметил, что в батальон собрали уроженцев республики, многие из которых прошли «горячие точки», участвовали в реальных боевых действиях.

«У всех четкая дисциплина, высокий уровень военной подготовки и самое главное — крепкий дух: это отличает нашу республику», — заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии прибыл на место боевого слаживания регионального батальона.