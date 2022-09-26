Вашингтон, 26 сентября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Американцев очень устраивала бы «маленькая война в Европе», истощающая Россию, но «не поджигающая весь мир», надо дать им понять, что так не получится, отметил 26 сентября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена и Михаила Подоляка, советника офиса Владимира Зеленского.

Ядерные испытания в США

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Как сообщалось ранее, Блинкен сказал, что администрация США разработала план на случай применения Россией ядерного оружия и что Вашингтон при этом нацелен на то, чтобы ситуация вокруг б. УССР не привела бы к расширению конфликта.

Подоляк в свою очередь заявил, что «другие ядерные государства должны твердо заявить, что, как только Россия хотя бы подумает о нанесении ядерных ударов по чужой территории, будут нанесены быстрые ответные удары».

«Вашингтон, судя по всему, ведёт дело к тому, чтобы самому первым нанести ядерный удар по нашей стране — пусть не своими руками, а руками киевского режима, который США или Великобритания вполне уже могли тайно снабдить атомной бомбой. Сейчас вроде Киев требует от них такого удара: «Как только Россия хотя бы подумает о нанесении ядерных ударов по территории (б. УССР), должны последовать быстрые ответные ядерные удары, чтобы уничтожить ядерные пусковые установки в России». Мы «подумаем», а они ударят… И ведь дело может до этого дойти! Не исключён вариант наличия у киевских нацистов собственной «грязной» атомной бомбы. Реальной остаётся возможность организации ими аварии на Запорожской или какой-то другой АЭС с обвинением в этом России…

Приговор нам как стране и русским как народу уже выписан, это для меня абсолютно понятно. В том числе и потому, что прекращения войны и необходимости взвалить на себя восстановление остатков бывшей УССР США и их союзники не выдержат.

По этой причине всё больше склоняюсь к мысли, что нам придётся применить против войск киевского режима самое мощное из имеющегося у нас обычного оружия и продемонстрировать готовность к ответно-встречному ядерному удару. Эту демонстрацию хорошо бы провести не на территории, контролируемой режимом Зеленского, а стрельбами ракетами или торпедами, способными нести ядерные заряды, в непосредственной близости от границ Великобритании и США. Американцев очень устраивала бы «маленькая война в Европе», которая будет истощать Россию, но, как говорит Блинкен, «не будет поджигать весь мир». Надо ясно дать им понять, что так у них не получится.

Что же до призывов Блинкена к российскому руководству «действовать ответственно» и не допускать заявлений о возможности применения ядерного оружия, то пусть покажет пример и заткнёт рот своим марионеткам в Киеве. Но ведь не затыкает же!» — отметил Михаил Демурин.