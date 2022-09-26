Москва, 26 сентября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев предложил вооружить охрану школ на фоне специальной военной операции.

Admkrai.krasnodar.ru Школьный класс

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«Конечно, меры безопасности в российских учебных заведениях должны быть усилены в столь неспокойное время, когда мы боремся с нацистами и террористами в [б. УССР]. Киевские спецслужбы ни перед чем не остановятся… Нацисты взрывали, бомбили, обстреливали детей в школах и детских садах Донбасса. Разве представляют для этих чудовищ ценность жизни наших, российских, детей?» — рассуждает Бондарев в телеграм-канале.

Он напомнил, что после стрельбы в казанской школе, которая произошла в мае 2021 года, парламентарии внесли поправки в законодательство об оружии, ввели ограничения для приобретения оружия и лицензии на владение им, предусмотрели меры, затрудняющие оборот списанных боевых экземпляров, которые часто циркулировали на чёрном рынке.

«Но это всё меры односторонние. Необходимо усилить охрану в школах, вузах и детских садах. Проработать вопрос о возможности оснащения её оружием», — указал сенатор.

Давно обсуждалось предложение возложить полномочия по обеспечению безопасности в учебных заведениях на Росгвардию России, напомнил он.

«Конечно, сделать это в сжатые сроки не представляется возможным. Однако, полагаю, что данный вопрос должен быть возвращён на повестку дня в самое ближайшее время», — заключил сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, утром 26 сентября неизвестный устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске (Удмуртия), после чего покончил с собой.