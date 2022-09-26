Тегеран, 26 сентября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Число погибших в ходе протестов и беспорядков в Иране, вспыхнувших после смерти Махсы Амини, выросло до 41 человека. Об этом сообщает государственное телевидение Ирана.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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Уточняется, что среди погибших также сотрудники полиции, передаёт турецкая телекомпания TRT.

Напомним, демонстрации, начавшиеся в Иране после смерти Махсы Амини из-за «несоблюдения правил ношения хиджаба», продолжаются во многих городах страны. Протесты возобновились вечером 23 сентября в столичных районах при большом скоплении народа.

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Поскольку протесты в связи со смертью Махсы Амини распространились по различным городам Ирана, власти отключили Интернет во многих районах и блокировали социальные сети.

Отмечается, что точное число погибших будет объявлено официальными властями.

Как сообщало ИА REGNUM, 22-летняя Махса Амини скончалась 16 сентября после того, как её задержал в Тегеране специальный отряд полицейских, который следит за соблюдением шариатских норм.

После начала протестов в Иране президент Ибрагим Раиси пообещал, что подобным акциям будет дан решительный ответ.