Тегеран, , 08:47 — REGNUM Протестам, которые начались в Иране после смерти задержанной полицией нравов Махси Амини, будет дан решительный ответ. Об этом 25 сентября заявил иранский президент Ибрагим Раиси, его слова приводит агентство Reuters.

Президент Ирана Ибрахим Раиси Hossein Razaqnejad

Уточняется, что Раиси отметил необходимость различать протесты и нарушение общественного порядка и безопасности, назвав происходящее в Иране бунтом.

При этом иранский лидер пообещал «разобраться с теми, кто выступает против безопасности и спокойствия страны».

Как сообщало ИА REGNUM, 22-летняя Махса Амини скончалась 16 сентября после того, как её задержал в Тегеране специальный отряд полицейских, который следит за соблюдением шариатских норм.