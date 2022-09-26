Лондон, 26 сентября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В Европе биржевые цены на газ 26 сентября впервые за два месяца опустились ниже отметки в $1,7 тыс. за тысячу кубометров, после чего немного скорректировались и сейчас теряют около 7%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Так, октябрьские фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки $1822,2 за тысячу кубометров (-3%), однако в ходе торгов они опускались до $1687,4 доллара за тысячу кубометров (-10,2%).

Затем цены немного скорректировались, до $1747,7 (-7%) за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее опасения за своё существование возникли у жителей Германии из-за «ужасающих цен» на газ.

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