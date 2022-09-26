Берлин, , 04:21 — REGNUM Опасения за своё существование возникли у жителей Германии из-за «ужасающих цен» на газ. Об этом 25 сентября сообщает издание Der Spiegel.

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что парламентская группа Социал-демократической партии Германии, возглавляемая руководителем Федеральной канцелярии в кабинете Олафа Шольца Вольфгангом Шмидтом организовала встречу, в ходе которой депутаты рассказали об опасениях компаний и отдельных граждан за своё существование в связи с резким ростом цен на газ.

Депутаты приводили примеры семей, которые в ситуации, когда счета за электроэнергию «взлетели до небес» уже не в состоянии их оплачивать. В частности, парламентарий от Кайзерслаутерна Маттиас Миевес рассказал о семье, которая вынуждена тратить практически полную зарплату отца на оплату газа.

Депутаты указали, что правительству Германии не хватает плана по предотвращению надвигающейся катастрофы и призвали власти немедленно принять меры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Китае предупредили Европу о грозящей деиндустриализации на фоне резкого роста цен на энергоносители, вызванного конфликтом между Москвой и Киевом.

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