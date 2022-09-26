Париж, , 13:23 — REGNUM Бюджет на 2023 год во Франции предусматривает пакет в размере 935 млн евро для финансирования «беспрецедентного» повышения заработной платы учителей, передает BFM TV.

Французский флаг Mith

По данным министерства экономики Франции, в бюджет на 2023 год включен пакет в размере 1,7 млрд евро для финансирования повышения показателей с 1 июля 2022 года всех сотрудников. В целом кредиты на школьное образование выросли на 3,7 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр представил проект бюджета на 2023 год.

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