Париж, 26 сентября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр представил проект бюджета на 2023 год, передает BFM TV.

European People's Party Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр

«Я хочу провести красную черту», ​​- предупредил министр экономики Франции.

«Никаких новых расходов нельзя вводить во время парламентских дебатов, если они не будут финансироваться с точностью до евро», — предупредил Брюно Ле Мэр.

По словам министра, бюджет на 2023 год «по-прежнему слишком сильно зависит от ископаемого топлива», потому что правительство решило «защитить» французов от энергетического кризиса.

«Счет за газ требует больших расходов», — пояснил Брюно Ле Мэр.

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