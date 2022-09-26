Париж, 26 сентября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Согласно тексту законопроекта о финансах на 2023 год, Франция прекратит в конце 2022 года предоставлять экспортные гарантии для новых проектов по добыче ископаемого топлива, тем самым ратифицировав обязательство, принятое на COP 26 в Глазго, передает BFM TV.

Cyril Plapied Французский флаг

«Франция планирует прекратить с 1 января 2023 года предоставление экспортных гарантий для всей цепочки создания стоимости в секторе всех ископаемых видов топлива: от разведки и добычи до переработки, транспортировки и хранения», — говорится в тексте законопроекта.

В октябре 2020 года Франция объявила о прекращении помощи нефтяным проектам в 2025 году и газовым проектам в 2035 году. Затем страна подверглась многочисленной критике со стороны экологических неправительственных организаций (НПО), которые сочли эту меру слишком медленной и предупредили об ускоряющемся изменении климата.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр представил проект бюджета на 2023 год.

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