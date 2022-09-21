Москва, , 15:34 — REGNUM Белоруссия и другие самостоятельные государства поддержат действия России в Донбассе и на других территориях б. УССР. Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил 21 сентября на встрече со своим белорусским коллегой Александром Вольфовичем.

Николай Патрушев Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил о «внушительном обращении» президента России Владимира Путина, касающемся спецоперации. Речь шла о защите суверенитета, безопасности, территориальной целостности России, о поддержке стремления и воли людей самостоятельно определять своё будущее, отметил Патрушев.

«Убеждён в том, что самостоятельные правительства и народы, конечно, белорусский народ, будут нас в этом поддерживать», — подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в России, обусловленной ситуацией в б. УССР.

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