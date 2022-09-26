Москва, 26 сентября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. На фоне трагедии в Ижевске (Удмуртия) в Госдуме предложили финансировать охрану школ из федерального бюджета.

Duma.gov.ru Нина Останина

Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в школе №88 в Ижевске — все новости»

«Ни Керчь, ни Пермь, ни Казань, ни Ульяновск ничему нашу власть не научили. Мое предложение о профессиональной охране школ сочли дорогостоящим для бюджета», — отметила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) в телеграм-канале.

Неужели жизни наших детей можно оценивать в рублях, возмущается она.

«Финансировать охрану должны не родители и не бедный муниципалитет. Эти средства должны идти из федерального бюджета», — убеждена парламентарий.

«Буду требовать этого при принятии ФЗ о бюджете на 2023 год!» — пообещала Останина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в результате стрельбы в школе Ижевска (Удмуртия) погибли девять человек, заявили в СК России.