В МВД назвали число погибших и раненных в ижевской школе
Полицейские обнаружили тело мужчины, открывшего стрельбу в школе №88 в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии в своем telegram-канале.
«По имеющимся данным, он покончил с собой», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате нападения погибли шесть человек и около 20 получили ранения.
Тело преступника обнаружено.
Предварительные данные: шесть человек погибли.
МВД: шесть человек погибли и 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске
В результате устроенной неизвестным мужчиной стрельбы в школе №88 города Ижевска, по предварительным данным, шесть человек погибли и ещё 20 пострадали. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике в своём телеграм-канале.
Глава Удмуртии заявил о жертвах среди детей в ижевской школе
Среди учащихся школы №88 в Ижевске есть жертвы и пострадавшие. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем telegram-канале.
Он отметил, что, по предварительным данным, нападавший на школу покончил с собой. При нападении был убит охранник.
Эвакуация в школе, где произошло ЧП, закончилась.
Место происшествия оцеплено. Спецслужбы продолжают работу.
Личность убийцы устанавливается.
Бречалов также заявил, что сам преступник покончил с собой.
Губернатор Александр Бречалов: «Ворвавшийся в школу преступник застрелил охранника. Есть пострадавшие среди детей».
Информация о количестве пострадавших уточняется.
Подробности с места ЧП: преступник зашел в школу в то время, как уже шли уроки.
Минпросвещения направит в Ижевск группу по поручению министра Сергея Кравцова.
МВД подтвердило стрельбу в ижевской школе
В школе №88 города Ижевска произошла стрельба, сообщили 26 сентября в МВД РФ.
Губернатор Александр Бречалов: «По ситуации в школе №88: привлечены все силы и средства. На месте работают все спецслужбы, скорая. Я прибыл на место происшествия, буду оперативно докладывать обо всем, что происходит».