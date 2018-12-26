26 Сентября
 
11:20

В МВД назвали число погибших и раненных в ижевской школе

Полицейские обнаружили тело мужчины, открывшего стрельбу в школе №88 в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии в своем telegram-канале.

«По имеющимся данным, он покончил с собой», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате нападения погибли шесть человек и около 20 получили ранения.

11:19

Тело преступника обнаружено.

11:19

Предварительные данные: шесть человек погибли.

11:18

МВД: шесть человек погибли и 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске

В результате устроенной неизвестным мужчиной стрельбы в школе №88 города Ижевска, по предварительным данным, шесть человек погибли и ещё 20 пострадали. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике в своём телеграм-канале.

11:10

Глава Удмуртии заявил о жертвах среди детей в ижевской школе

Среди учащихся школы №88 в Ижевске есть жертвы и пострадавшие. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем telegram-канале.

Он отметил, что, по предварительным данным, нападавший на школу покончил с собой. При нападении был убит охранник.

11:08

Эвакуация в школе, где произошло ЧП, закончилась.

11:04

Место происшествия оцеплено. Спецслужбы продолжают работу.

11:02

Личность убийцы устанавливается.

11:01

Бречалов также заявил, что сам преступник покончил с собой.

11:00

Губернатор Александр Бречалов: «Ворвавшийся в школу преступник застрелил охранника. Есть пострадавшие среди детей».

10:58

Информация о количестве пострадавших уточняется.

10:57

Подробности с места ЧП: преступник зашел в школу в то время, как уже шли уроки.

10:55

Минпросвещения направит в Ижевск группу по поручению министра Сергея Кравцова.

10:51

МВД подтвердило стрельбу в ижевской школе

В школе №88 города Ижевска произошла стрельба, сообщили 26 сентября в МВД РФ.

10:49

Губернатор Александр Бречалов: «По ситуации в школе №88: привлечены все силы и средства. На месте работают все спецслужбы, скорая. Я прибыл на место происшествия, буду оперативно докладывать обо всем, что происходит».