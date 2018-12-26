В школе №88 в Ижевске (Удмуртия) неизвестный утроил стрельбу. Он ворвался в школу во время уроков, зашел в один из классов и открыл огонь.

По данным очевидцев, инцидент произошел в учебном заведении на Пушкинской улице. По предварительным данным, есть раненые.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.