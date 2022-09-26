Москва, 26 сентября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. За последние сутки российские военные уничтожили пять пунктов управления киевских боевиков. Об этом 26 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления ВСУ», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что объекты ликвидированы в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Щурово, Кирово Донецкой Народной Республики, Камышеваха Запорожской области и Высокополье Херсонской области. Кроме того, ликвидированы 56 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 163-х районах.

Также уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районах городов Запорожье, Николаев и Краматорск Донецкой Народной Республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 24 сентября российские войска уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в ДНР и Запорожской области. Также уничтожена радиолокационная станция ЗРК С-300 в ДНР.