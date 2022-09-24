Москва, , 14:04 — REGNUM За минувшие сутки уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в ДНР и Запорожской области. Также уничтожена радиолокационная станция ЗРК С-300 в ДНР. Об этом 24 сентября сообщили в Минобороны России.

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«Уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах н.п. Анновка Донецкой Народной Республики, Сладкое и Успеновка Запорожской области. Также уничтожена радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе н.п. Удачное ДНР и в районе н.п. Михайло-Заводское Днепропетровской области — норвежская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «АРТУР», — отмечается в сообщении.

Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ поражено пять пунктов управления ВСУ в Харьковской области, ДНР, Запорожской, Херсонской и Николаевской области.

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