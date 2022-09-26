Москва, , 11:51 — REGNUM Преступник, напавший на школьников и Ижевске (Удмуртия), был вооружен переделанными двумя травматическими пистолетами, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Александр Хинштейн Duma.gov.ru

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«По предварительным данным, преступник был вооружён двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

По его данным, пока что личность преступника не установлена.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в результате стрельбы в школе Ижевска (Удмуртия) погибли шесть человек, ещё 20 пострадали, заявили в МВД.

В Госдуме призвали граждан проявлять бдительность.

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