Хинштейн рассказал подробности о вооружении напавшего на школу в Ижевске
Москва, 26 сентября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Преступник, напавший на школьников в Ижевске (Удмуртия), был вооружен переделанными двумя травматическими пистолетами, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).
Duma.gov.ru
Александр Хинштейн
Следите за развитием событий в трансляции: »Стрельба в школе №88 в Ижевске — все новости»
«По предварительным данным, преступник был вооружён двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.
По его данным, пока что личность преступника не установлена.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в результате стрельбы в школе Ижевска (Удмуртия) погибли шесть человек, ещё 20 пострадали, заявили в МВД.
В Госдуме призвали граждан проявлять бдительность.