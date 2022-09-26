Донецк, 26 сентября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли Пантелеймоновку и дважды Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщили 26 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:30 (совпадает с мск) — н. п. Новгородское — н. п. Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Кроме того, в 10:50 и 11:00 боевики ВСУ обстреляли Зайцево, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибра 152 мм.