Луганск, 26 сентября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Киевские боевики с начала проведения референдума на территории Луганской Народной Республики выпустили по территории республики свыше 60 ракет американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом 26 сентября сообщил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

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«За три дня референдума по населенным пунктам Луганской Народной Республики с [киевской] стороны прилетело 62 ракеты HIMARS американского производства», — уточнил он.

Отметим, что только за последние сутки в ЛНР было зафиксировано четыре обстрела со стороны ВСУ с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Обстрелы велись по Алчевску, Рубежному и Травневому, было выпущено 28 ракет типа M31 GMLRS.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях стартовал референдум о воссоединении с Россией. Голосование продолжится до 27 сентября.