Луганск, , 09:47 — REGNUM Четыре обстрела со стороны ВСУ с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS зафиксировали за минувшие сутки в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает 26 сентября представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Стрельба из РСЗО M31 (GMLRS) The U. S. National Archives

Обстрелы велись по Алчевску, Рубежному и Травневому, было выпущено 28 ракет типа M31 GMLRS.

В результате в Алчевске были повреждены центр матери и ребенка и четыре многоквартирных дома, в Травневом — гараж и автобус. В Рубежном восемь гаражей были разрушены, ещё три повреждены.

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