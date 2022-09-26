Донецк, , 10:27 — REGNUM Территория Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки 75 раз подверглась обстрелу со стороны киевских боевиков. Об этом 26 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями б. УССР.

Флаг ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

«За истекшие сутки представительство сообщало о 75 фактах ведения огня со стороны [киевских] вооружённых формирований», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Уточняется, что всего по донецкому, ясиноватскому и горловскому направлениям было выпущено 354 единицы различных боеприпасов. Киевские боевики применяли артиллерию калибра 155, 152, 122 мм и миномёты калибра 120 мм.

«Под вражеским огнём оказались районы десяти населённых пунктов республики: столица город Донецк (Ленинский, Калининский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка, Ясиноватая, Каштановое, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка, Волноваха», — добавили в представительстве.

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По данным ведомства, ранения при этом получили пять мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка две ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган», оснащённые минами «Лепесток».

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